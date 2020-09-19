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بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي بايرن ميونيخ الألماني من خطف هدف نادي برشلونة الاسباني الأول خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونيخ تواصل مع نادي أياكس أمستردام الهولندي لإمكانية ضم اللاعب ديست خلال هذا الصيف.

وأضافت التقارير أن ديست هو هدف نادي برشلونة الاسباني الأول هذا الصيف حيث أبلغ رونالد كومان إدارة النادي الكتالوني بضرورة ضم اللاعب من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي.

يذكر أن ديست قد تألق بقوة مع نادي أياكس أمستردام خلال الموسم الماضي فى بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الهولندي الممتاز حيث أصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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