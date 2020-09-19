عبث كروي| شطة يطرح مقترحا للحد من تنقل مدربي الدوري بين الاندية

علق عبد المنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على مقترح عدم السماح لأى مدرب بالعمل مع فريقين فى الموسم الواحد فى الدورى المصري.

قال شطة فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "أتمنى من اتحاد الكرة المصرى وضع لوائح لا تتيح لمدرب ان يترك ناديه الا بعد ٦ أشهر للحد من التنقل السريع بين المدربين".

أضاف: لا أريد أن اذكر أسماء بعينها فالمدربين الذين يعملون على الساحة التدريبية حوالى ١٢ إلى ١٣ مدرب فى الدورى المصري فقط رغم أن هناك مئات المدربين الواعدين والصاعدين ولم يحصلوا على الفرص وما زالوا يتسولون خارج الدائرة المغلقة عليهم".

وشدد على أن النقد القوى يجب أن يكون موجها إلى رؤساء الأندية مع وكلاء اللاعبين لأنهم السبب فى أزمة إنتقال المدربين بين الأندية فى الموسم الواحد بالدورى المحلي.