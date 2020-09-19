الارشيف / الرياضة

الإسماعيلي يتحمل تكاليف العملية الجراحية لـ ريكاردو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تلقى البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وعدًا من مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي، بتحمل تكاليف إجراء العملية الجراحية  التي يخضع لها مدرب الإسماعيلي الفترة المقبلة، بسبب إصابته في مفصل الحوض والتي تعيقه نسبيًا فى حركة المشي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق إنبي، المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٨ من مسابقة الدوري العام.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز بـ 31 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإسماعيلي يتحمل تكاليف العملية الجراحية لـ ريكاردو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا