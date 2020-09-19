الإسماعيلي يتحمل تكاليف العملية الجراحية لـ ريكاردو

تلقى البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وعدًا من مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي، بتحمل تكاليف إجراء العملية الجراحية التي يخضع لها مدرب الإسماعيلي الفترة المقبلة، بسبب إصابته في مفصل الحوض والتي تعيقه نسبيًا فى حركة المشي.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق إنبي، المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٨ من مسابقة الدوري العام.
ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز بـ 31 نقطة.
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