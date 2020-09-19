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رسالة طاهر محمد طاهر للاعبي الأهلي بعد الفوز بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - وجه طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون، رسالة تهنئة للاعبي الأهلي بعد تتويجهم بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 42 في تاريخه.

 

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري،  بعد سقوط الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

 

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ونشر طاهر على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "مبروك للنادي الأهلي ورجالته الدوري ٤٢ وإن شاء الله الـ٤٣ مع بعض".

 

ويمتلك الأهلي بطل الدوري في رصيده 72 نقطة، وما زال يتبقى 6 جولات على نهاية المسابقة، فيما يأتي الوصيف الزمالك برصيد 55 نقطة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره مصر المقاصة اليوم السبت في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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