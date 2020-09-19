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جنوي يتعاقد مع نجم تشيلسي على سبيل الإعارة

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي جنوي الإيطالي، مع زاباكوستا مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الظهير الايمن البالغ 28 عاما اصيب بتمزق في الرباط الصليبي في عامه الوحيد مع روما، فلم يخض سوى 8 مباريات، منها 6 بعد عودته من الاصابة.

ولم يتمكن الدولي الإيطالي (13 مباراة) من فرض نفسه مع تشيلسي حيث خاض 34 مباراة اساسية، بالاضافة إلى 18 كبديل في مختلف المسابقات منذ وصوله إلى النادي اللندني في عام 2017.

ويأمل جنوى أن يستعيد زاباكوستا مستواه لمساعدته في الارتقاء في الـ "سيري أ" هذا الموسم، بعدما تفادى في الموسم المنصرم الهبوط إلى الدرجة الثانية بحلوله في المركز السابع عشر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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