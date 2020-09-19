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كالفيرت يخطف صدارة هدافي البريمير ليج من صلاح

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كالفيرت يخطف صدارة هدافي البريمير ليج من صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتزع كالفيرت لوين، مهاجم إيفرتون صدارة هدافي الدوري الإنجليزي من محمد صلاح، لاعب ليفربول بعدما نجح في إحراز هاتريك بشباك وست بروميتش ألبيون.

 

ونجح كالفيرت في تسجيل 3 أهداف في شباك وست بروميتش بالدقائق 31 و62 و66، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 4 بعد هدفه في شباك توتنهام الجولة الماضية.

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وكان محمد صلاح قد سجل ثلاثة أهداف في شباك ليدز بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وذلك قبل أن يخوض مواجهة الغد أمام تشيلسي.

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي غدا الأحد في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في قمة مباريات الجولة الثانية للبريمير ليج.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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