بعد هزيمة الزمالك.. مؤمن زكريا يهنئ الأهلي بالفوز بالدوري

حرص مؤمن زكريا علي تهنئة النادي الاهلي وجماهيره؛ بعد فوزه رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة 28 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر مؤمن زكريا صورة عبر حسابه على "انستجرام": وعلق ‏"????????❤️????❤????"

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تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وقد سيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.