جروس أم فيريرا.. «دوت الخليج» يسأل: من ترشح لقيادة الزمالك؟.. الجماهير تجيب بالفيديو

تسود حالة من الترقب داخل نادي الزمالك ولدي الجماهير البيضاء انتظارًا لإعلان مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عن هوية المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيقود الفريق.

ورصدت عدسة دوت الخليج آراء المواطنين حول تعيين مدرب جديد لقيادة الزمالك وكانت الاقتراحات بين جروس أو فيريرا.

وقال كمال أحمد إن فيريرا أجدر بتدريب الزمالك لتاريخه الناجح لأنه حقق بطولة الدورى مع القلعة البيضاء في موسم 2014 |2015 وحقق بطولة الدوري المصري وبطولة الكأس .

وتوقع محمد طارق أنه يتوقع انخفاض مهارة لاعبين الزمالك لعدم وجود مدرب والتي تسببت في حالة من عدم الاستقرار النفسي.



وتابع مصطفي صابر أنه يفضل تعيين جروس بدلاً من فيريرا لجماهريته الواسعة ولأنه يستطيع النهوض بالفريق في وقت سريع كما اكمل متمنيًا التوفيق لنادى الزمالك في اي قرار يتجه له .