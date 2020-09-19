محمد حليم يطرح مقترحا للمدربين ورؤساء الأندية فى الدورى المصري

قال محمد حليم فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": لابد من وضع قانون ينظم عمل المدربين فى الدورى المحلي فيه مدربين يتولون تدريب عدة اندية ونجد مدربين يترك الفريق القائم على تدريبه من اجل زيادة 20 الف جنيه عن عقده فى الموسم الواحد.

أضاف: فى المقابل يجب ان يكون هناك مقترح يلزم رؤساء الاندية الا يتحكمون فى المدربين خلال عملهم فى تدريب الفريق ممكن رئيس نادى يطيح بمدرب بعد مباراة او اثنين رغم غياب التوفيق عن الاخير ولم يحصل على الفرصة.

شدد على ضرورة عدم تولى اى مدرب مهمة تدريب أكثر من فريق فى الموسم الواحد وتقنين الامر بشكل رسمي من اجل الحد من التنقل السريع فى المسابقة المحلية.

ولفت إلى أنه يتفق مع ضرورة قيام اتحاد الكرة بتقنين تنقل المدربين السريع من خلال اللوائح للعمل به بدءا من الموسم القادم خاصة إذا كان سبب ترك المدرب للفريق النواحى المادية ومن اجل الحصول على زيادة فى عقده.

طالب محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود السابق بضرورة تقنين عمل تدريب المدربين فى أكثر من فريق فى الموسم الواحد بالدورى الممتاز بدءا من الموسم الجديد.