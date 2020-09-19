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راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل مباراته أمام كريستال بالاس في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وشهدت التشكيلة الأساسية تواجد الهولندي فان دي بيك صفقة مانشستر يونايتد الجديدة على مقاعد البدلاء بالإضافة إلى وان بيساكا ظهير الفريق. 

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

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حراسة المرمى: دي خيا. 

 

خط الدفاع: مينساه - ليندلوف - ماجوير - لوك شاو.

 

خط الوسط: ماكتومناي - بوجبا - برونو فيرنانديز.

 

خط الهجوم: جيمس - مارسيال - راشفورد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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