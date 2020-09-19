نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق الملكي لمواجهة ريال سوسيداد غدا الأحد، على ملعب أنويتا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد غاب عن مباريات الجولة الأولى من بطولة الليجا، بسبب فترة الراحة التي حصل عليها بعد إنهائه لبطولة دوري أبطال أوروبا بشكل متأخر.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي :-

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حراسة المرمى: كورتوا - التوبي - لونين.

خط الدفاع: دانييل كارفخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ناتشو - مارسيلو - اودريزولا - ميندي.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - اريباس - اوديجارد - مارفين.

خط الهجوم: كريم بنزيما - مايورال - لوكا يوفيتش - رودريجو - ڤينسيوس.