لاعبو فريق نـزوى الكروي يخضعون لمسحات طبية لفحوصات كوفيد 19 استعدادا لعودة النشاط الرياضي الكروي

نـزوى – من سالم بن عبدالله السالمي:

خضع اللاعبون وأعضاء الجهازين الإداري والفني بفريق نـزوى الكروي الأول للمسحات الطبية لفحوصات كوفيد 19 بعد قرار عودة النشاط الرياضي الكروي وذلك بمستشفى بدر السماء بنـزوى، حيث جرت الاختبارات تمهيداً لتطبيق بروتوكول عودة التدريبات، حيث ينتظر اللاعبون نتائج الفحوصات ثم وضع خطة العودة للتدريبات استعداداً لاستكمال المباريات المتبقية من دوري الدرجة الأولى والتي يتصدر الفريق مجموعتها الثانية برصيد 13نقطة وسيلعب الفريق مباراته الأولى أمام نادي بوشر باستاد السيب الرياضي يوم الأربعاء 21 أكتوبر المُقبل.

وحتى الآن لم يعلن الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز الريامي عن خارطة طريق عودة الفريق للمنافسات حيث ينتظر تنفيذ كافة الإجراءات والمتطلبات الطبية والإجراءات الاحترازية المقررة للتعامل مع الوضع،و ينتظر ان تشهد بداية فترة الإعداد التركيز على الجانب البدني بعد فترة طويلة من التوقف القسري وإمكانية تنفيذ تجارب ودية قبل خوض التجربة الرسمية الأولى خاصة وأن الوقت ضيق ولن تتجاوز فترة الإعداد خمسة أسابيع؛ هذا ويتصدّر الفريق المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وخسارة وتتبقى له ثلاث مباريات أمام بوشر وسمائل وبدية ويعتمد الفريق حالياً على الكوادر المحلية نظراً لمغادرة جميع اللاعبين الأجانب وبعض أعضاء الجهاز الفني من غير العمانيين وهناك محاولات من أجل ترتيب عودة اللاعبين الأجانب والتواصل معهم وفق الظروف المتاحة في بلدانهم وكذلك إمكانية عودتهم دون تنفيذ الحجر الصحي المنزلي لكي يكتمل قوام الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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