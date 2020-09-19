مجلس إدارة اتحاد السباحة يناقش برنامج إعداد المنتخبات ويعتمد الموازنة المالية التقديرية

عقد مجلس إدارة الاتحاد العُماني للسباحة اجتماعه الدوري الخامس لهذا العام برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء المجلس وذلك بمقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية. ففي بداية الاجتماع رحب رئيس الاتحاد بأعضاء المجلس، وأوضح لهم ما تم من تنسيق حول تأجيل الانتخابات وما يتطلبه من إجراءات في هذا الخصوص، كما تطرق إلى المهام والأعمال التي أنجزت خلال الفترة الماضية رغم العديد من الظروف ولكن الاتحاد استطاع تخطيها والعمل بحسب الأهداف الموضوعة والمرجوة وفق ما تم التخطيط له.

بعد ذلك ناقش أعضاء مجلس الإدارة العديد من المواضيع التي أدرجت بجدول الأعمال، حيث تم اعتماد المحضر السابق لاجتماع مجلس الإدارة والاطلاع على تقرير المتابعة عما تم تنفيذه من قرارات صدرت عن ذلك الاجتماع. وناقش المجلس البرنامج المعد للمنتخبات الوطنية للفترة القادمة، بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى من الإعداد في ضوء مباشرة المنتخبات الوطنية للسباحة التدريبات والوصول إلى مرحلة متقدمة من تنفيذ ما هو معتمد في البرنامج المعدّ لهم لهذه المرحلة، واعتمد الأعضاء خطة الاتحاد والموازنة المالية التقديرية لعام 2021م، كما أقر المجلس الإجراءات التي ستتخذ فيما يخص تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية وتحديد موعد خلال الفترة القادمة لعقد اجتماع الجمعية العمومية بعد ان تم التنسيق والتشاور مع الاتحاد الدولي للسباحة، ليعرض الامر على أعضاء الجمعية العمومية واخذ موافقتهم اللازمة. واختتم مجلس الإدارة اجتماعه الخامس باستعراض الوضع المالي والرسائل الواردة التي استدعى الأمر عرضها للمجلس للاعتماد.

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