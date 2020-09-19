سالم الوهيبي يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا عن بعد

شارك سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم مساء أمس الاول في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الـ٧٠، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وترأس الاجتماع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي بحضور الأعضاء وتم خلال الاجتماع تقديم تقرير عن أنشطة الاتحاد الدولي والتقرير المالي لعام ٢٠١٩م، كما تم اعتماد موازنة ٢٠٢١.
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