اللجنة المشـرفة على مسابقة كأس جلالته للشباب تفتح اليوم باب التعديل والمراجعة النهائية للأندية والاتحادات الرياضية لمدة عشـرة أيام

لأول مرة في تاريخها تشهد مشاركة 38 ناديا

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

اعتمدت اللجنة المشرفة على مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب لعام2019 للأندية مشاركة 38 ناديا لأول مرة في تاريخ المسابقة الغالية منذ انطلاقتها عام 1998 حيث لم تشهد هذا العدد من قبل. ويعود السبب في ذلك إلى النظام الإلكتروني الجديد الذي استحدثته وزارة الثقافة والرياضة والشباب هذا العام وسهل من مهمة الأندية في اعتماد وتقييم نتائجها بدلا عن النظام السابق.

وكانت اللجنة المشرفة على المسابقة الغالية عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة سعادة رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وبحضور اعضاء اللجنة بديوان عام الوزارة بروي، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الأندية وأشادت بالتفاعل الكبير الذي أثمر عن زيادة عدد الأندية المشاركة فيها لأول مرة، كما قررت اللجنة فتح فترة التعديل والإضافة والمراجعة من قبل الأندية والاتحادات الرياضية اعتبارا من اليوم الأحد وتستمر لمدة عشرة أيام وفق اللائحة والانظمة المتبعة في المسابقة، كما تم خلال الاجتماع استعراض الايجابيات والسلبيات في النظام الالكتروني الجديد والتفاعل الذي حظي به مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأندية والردود الواردة منها وعلى ضوء هذا الملاحظات قررت اللجنة عمل تطوير وتحديثات جديدة للمسابقة والنظام البخاص بها بعد تغيير مسمى الوزارة الى وزارة الثقافة والرياضة والشباب، حيث سيتم اعتماد هذه التحديثات خلال الاجتماع القادم للجنة.

وتسعى المسابقة إلى تحقيق رؤية شاملة أكثر عمقا لدور الأندية لتكون مؤسسة حاضنة للشباب وداعمة لأنشطتهم الرياضية والفكرية والثقافية والمساهمة في غرس وتعزيز مفهوم العمل التطوعي لديهم وتعمل على تحقيق عدد من الأهداف، ولعل من أبرز تلك الأهداف التي تسعى المسابقة إلى تحقيقها هو دعم وإبراز الجهود المبذولة من قبل الأندية بهدف تنمية وتطوير أدائها على كافة المستويات الرياضية والشبابية والإدارية والمالية وفق معايير التقييم المعتمدة، إضافة إلى تشجيع الأندية لتحقيق معايير الجودة والحوكمة في مجال الإدارة الرياضية.

وقد سعت وزارة الثقافة والرياضة والشباب هذا العام الى تطوير نظام المسابقة ليكون إلكترونيا ومغايرا عن النظام السابق، حيث تميز النظام الجديد بالشفافية والمصداقية في اعتماد النتائج بشكل مباشر ومعرفة الرصيد أولا بأول من خلال اعتماد كل مسابقة على حدة عن طريق الاتحادات واللجان الرياضية، حيث تم تخصيص اسم مستخدم ورقم سري خاص بكل ناد ليستطيع من خلاله الوصول إلى الصفحة الخاصة به كاتحاد أو لجنة وكيفية تأكيد المشاركة والنتيجة أو المركز الحاصل عليه كل ناد، إضافة إلى كيفية إبداء الملاحظات والاستفسارات من قبل الأندية إن وجدت حيث تم تقييم الأندية على حسب مشاركة كل ناد لعدد الأنشطة والنتائج المحققة في المشاركات الداخلية لكل ناد والألعاب الجماعية والألعاب الفردية، وكذلك التقييم على حسب المشاركات الخارجية (إن وجدت) ومشاركة النادي في الأنشطة والبرامج الشبابية التي تقيمها الوزارة سنويا وكذلك النشاط الإداري والمالي لكل مجلس إدارة. وقد بلغ عدد الأنشطة التي سجلت في هذه النسخة من المسابقة 95 نشاطا، قسمت لـ25 مسابقة رياضية جماعية و42 مسابقة رياضية فردية منفذة من قبل الاتحادات واللجان الرياضية و28 نشاطا شبابيا والنشاط الإداري والمالي. الجدير بالذكر أن المسابقة الغالية انطلقت عام 1998 ونال شرف الفوز بالمركز الأول فيها نادي السيب وفي عام 1999 فاز بالمركز الأول نادي نزوى وفي عام 2000 فاز بالمركز الأول نادي النصر، وفي عام 2001 فاز بالمركز الأول نادي النصر، وفي عام 2002 فاز بالمركز الأول نادي نزوى، وجاء في المركز الأول لعام 2003 نادي السيب، وفي عام 2004 فاز بالمركز الأول نادي نزوى، كما فاز بالمركز الأول من عام 2005 إلى عام 2009 نادي السيب لخمس مرات متتالية، وفاز في العام 2010 نادي الاتفاق وحقق نادي النصر كأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2011، فيما حقق نادي السيب المركز الأول ومبلغا قدره ثلاثون ألف ريال لعام 2012م، فيما فاز نادي صحم في العام 2013 وحقق نادي السيب تواليا الكأس من العام 2014 ولغاية 2017، فيما احرز نادي اهلي سداب الكأس لأول مرة في تاريخه في العام 2018م.