حدث في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد القدم: الموافقة على تمديد «8» شهور للمجلس الحالي تنتهي في 31 مايو 2021

■ تشكيل لجنة لمناقشة طلب أندية الدرجة الأولى بالحصول على دعم مالي من اتفاقية عمانتل

■ عقد اجتماع جمعية عمومية مطلع العام القادم لمناقشة النظام الأساسي ولائحة الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات للمجلس الجديد

■ الوهيبي يثني على ما تحقق ويشيد بدور الأندية في نجاح أنشطة الاتحاد في الفترة السابقة

متابعة ـ صالح البارحي:

■ ■ وافقت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم بالإجماع على تمديد فترة عمل المجلس الحالي الذي يترأسه سالم بن سعيد الوهيبي لمدة (8) أشهر قادمة اعتبارا من 29 سبتمبر الحالي وحتى 31 مايو 2021م، على أن يكون هناك اجتماع للجمعية العمومية بعد (4) شهور سيخصص لمناقشة عدد من التعديلات في النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات للمجلس القادم. ■ ■

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي استغرق أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة بدءا من العاشرة صباح أمس وحتى الثانية والنصف ظهرا بقاعة الأدهم بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان.

كلمة الاتحاد

في بداية الاجتماع تحدث سالم بن سعيد الوهيبي لأعضاء الجمعية العمومية قائلا: أتقدم إليكم جميعا بخالص الشكر والتقدير على حضوركم هذا الاجتماع ونخص بالشكر ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على مشاركتهم في هذا الاجتماع عبر العرض المرئي عن بعد، كما نتقدم إليكم جميعا والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والرعاة والشركاء التجاريين بخالص الشكر والامتنان على مساهمتكم الواضحة في إنجاح الموسم الرياضي 2019/‏2020م وما تحقق من تطور ملموس في المستوى الفني لجميع المسابقات المختلفة، ولقد كان لتعاون الأندية والجهات المختلفة والشركات الراعية أثر طيب فيما تحقق من نجاحات، كما لا بد لنا من الاشادة بالتعاون الكبير الذي وجدناه من جميع الأندية في تفهم الظروف والمسببات الخارجة عن الارادة بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19) سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عمان وجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وشعب عمان وكافة المقيمين على هذه الأرض المعطاءة من كل مكروه.

وأضاف الوهيبي: الإخوة أعضاء الجمعية العمومية أمامكم الآن التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد المنفذة لعام 2019م والذي يشمل المسابقات المحلية ومشاركات المنتخبات الوطنية والبرامج الفنية للدورات التدريبية والتحكيمية وورش وحلقات العمل والمهمات الرسمية والعلاقات مع الاتحادات الشقيقة والصديقة، ولقد ساهمت الأندية بجهد كبير في تنفيذ هذه الانشطة ويتوجب علينا أن نتوجه لها بالشكر والتقدير، ولكل من قدم جهدا مقدرا في تنفيذ هذه الأنشطة، ونسأل الله التوفيق والسداد لجميع الأندية في استكمال الأنشطة والبرامج المقبلة للنشاط المحلي، وكذلك لجميع المنتخبات الوطنية في المشاركات القادمة.

جمعية ناجحة

عقب نهاية الاجتماع، عقد سعيد بن عثمان البلوشي الأمين العام بالاتحاد العماني لكرة القدم مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام المختلفة للحديث عن أبرز ما جاء بالاجتماع وما تم الاتفاق عليه قائلا: في البداية شكرا لحضوركم، والشكر موصول لأعضاء الجمعية العمومية على ما أبدوه من نقاشات هادفة تخدم مسيرة الكرة العمانية، وفي الحقيقة كانت جمعية ناجحة بكل المقاييس والمعايير، واتفق الجميع على استمرار المجلس الحالي إلى 31/‏5/‏2021م وهذا كان أهم البنود بالنسبة لهم لمعرفة الكثير من المسؤوليات المناطة على هذا المجلس، وهناك نقاط أخرى الوسط الرياضي يتحدث عنها منها مناقشة النظام الاساسي واللوائح القانونية الخاصة بالانتخابات وغيرها، وتم الاتفاق على عقد جمعية أخرى بعد (4) شهور، ومن خلال هذا التمديد أعطت الجمعية الحق لمجلس الادارة لعقد اجتماع لمناقشة النظام الأساسي واللوائح، ومن بعدها الدخول في موضوع الانتخابات قبل نهاية 31/‏5/‏2021م، هذه كانت أهم النقاط الرئيسية في هذه الجمعية التي تم الاتفاق عليها، اعضاء الجمعية تحدثوا عن بدء الموسم القادم بسبب وجود جائحة كوفيد 19، وكانت وجهة نظرهم التريث في الاعلان عن موعد بدء الموسم، ووافق المجلس على أن يكون هناك تشاور بين أعضاء الجمعية سواء لدوري عمانتل أو الدرجة الأولى، وقبل إعلان موعد بداية الموسم القادم يجب علينا أن نراعي فيه مواعيد فترات التسجيل، ومن ثم نتفق على وقت محدد للتشاور مع الاخوان في الجمعية لبدء الموسم 20/‏21، بطبيعة الحال الكل أدلى بدلوه في موضوع استكمال الموسم الحالي، والجولات الثلاث، ولكن الأمر انتهى وستنطلق المباريات في النصف الثالث من أكتوبر وستنتهي في نهاية الشهر بالنسبة للدرجة الاولى ودوري عمانتل كذلك. وأضاف الأمين العام للاتحاد: إياب المربع الذهبي للكأس الغالية تم تحديد موعد المباراتين بين العروبة وعبري في صور ومباراة ظفار والنهضة في صلالة، وبالتالي سنعرف طرفي النهائي، موعد المباراة النهائية ومكان إقامتها ستحدد من الجهات المعنية في الفترة القادمة إن شاء الله تعالى. وعن أطول مدة للنقاش في بنود الاجتماع أجاب البلوشي: بالطبع فإن أطول فترة نقاش ببنود الاجتماع كانت في مقترحات الجمعية، حيث كانت فيها الكثير من المداخلات وتم الرد عليها بكل وضوح لتجنب عدم فهم نقطة معينة والشرح الكامل للجميع، اعضاء الجمعية تحدثوا في أن هناك حالات “كوفيد 19” بدأت تظهر بين اللاعبين ببعض الأندية، ومن الممكن أن تكون هناك حالات أخرى سواء خلال التدريبات أو خلافه، ونتمنى أن لا يرتفع العدد في المرحلة القادمة، ولا قدر الله في حالة زيادة الحالات أو ظهورها فهناك بروتوكول طبي متبع سيتم التعامل من خلاله واتخاذ القرارات المناسبة مثل الفحص الجديد أو عزل اللاعبين وخلافه.

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وعرّج الأمين العام على موضوع التسويق والذي حظي ببعض الوقت من النقاش في الجمعية العمومية: بالنسبة لدوري عمانتل، فالكل يعلم بأن هناك اتفاقية رعاية مع عمانتل للأندية التي تلعب في هذا الدوري، وهناك شروط واضحة في الاتفاقية وهي أن تكون المباريات منقولة تلفزيونيا، وشروط ومعايير وضعت بالاتفاق بين الطرفين، وفي الدرجة الأولى طلب اعضاء الجمعية بأن يكون لهم نصيب من هذه الاتفاقية وتوزيع المبالغ بين الأندية (44) بدلا من أندية دوري عمانتل فقط، وبطبيعة الحال سيكون هناك نقاش متأنٍّ ورأي قانوني حول مدى أحقيتهم بهذه المبالغ، حيث تم تشكيل لجنة قانونية عبر عضوين من دوري عمانتل ومثلهما من دوري الدرجة الأولى، وسيكون هناك اجتماع مشترك بينهم، وفي النهاية هناك إطار قانوني واتفاقية لا نستطيع الخروج عنها مع الشركة المعنية (عمانتل).

وأضاف البلوشي: نحن في الاتحاد نتمنى أن نحصل على دعم الشركات المحلية لتسويق دوري الدرجة الأولى، والصالات، وكرة القدم الشاطئية، والدوري النسائي، ونسعى ونبذل كل الجهد ولكن نقدر في الوقت نفسه الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم أجمع، وعمان جزء من هذا العالم، شركاتنا هي شركات داعمة دائما وكانت لها مواقف ونسأل الله عز وجل أن نحصل على رعايات جديدة في قادم الأوقات.

وعن تصنيف اجتماع أمس بأنه أقصر اجتماع للجمعية العمومية، أجاب الأمين العام: أعتقد أن السبب في نهاية الاجتماع في هذه المدة الزمنية هو تفهم أعضاء الجمعية العمومية منذ بداية الاجتماع ونقاشهم المثري والهادف، حيث أرادوا تغيير ترتيب البنود ووافق الاتحاد عليها، ليكون البند الأول هو تمديد فترة المجلس، والموافقة عليه سهل الامور بشكل كبير، وبالتالي تم تأجيل النقاط الأخرى مثل اللائحة الانتخابية، مناقشة النظام الأساسي، وتشكيل اللجنة الانتخابية، بالإضافة إلى أن أعضاء الجمعية قاموا بمراجعة بنود الاجتماع منذ فترة سابقة، وجاءوا للاجتماع وهم في جاهزية تامة للتعامل مع الحدث بصورة أسرع.

اجتماع جيد ومناقشة مثرية

قال سالم العمري رئيس نادي مرباط: نشكر مجلس ادارة الاتحاد على سعة الصدر في الاجتماع، اتفقنا بالاجماع على تمديد فترة المجلس الحالي لمدة (8) شهور، وللأمانة خرجنا بتوافق ورؤى ووضع مقترحات للدراسة خلال الاسبوع القادم إن شاء الله تعالى، بالنسبة لنا سنكمل الدوري بالمراحل السنية حتى لا يأخذ أحد فكرة أن نادي مرباط تسبب في منح لقب لفريق ما أو ساهم في هبوط فريق آخر، لذلك قررنا أن نكمل الدوري بالمراحل السنية مهما كانت النتائج.

قال خالد الفارسي نائب رئيس نادي العروبة: حوارات ونقاشات هادفة وباحترافية في التعامل، كانت وجهة نظر نادي العروبة وصلناها كما هي حسب البيان الذي اصدره النادي في الفترة الماضية، والنقاط الاخرى لم تخرج من إطار النقاش، أكثر النقاط التي أخذت حيزا طويلا هي جدولة بنود الاجتماع، سنعمل بكل جد في الفترة القادمة لكن العروبة في النهاية متحفظ، لن نخرج عن الاجماع ولكن وجهة نظرنا واضحة ونراها واقعية وأن تحظى بالاستماع من الاتحاد والجمعية العمومية، لا بد أن نكون واقعيين وتحدثنا عن النقاط الفنية الصعبة وشاركتنا بعض الاندية في البيان.

قال المهندس إبراهيم بن عبدالله المقبالي رئيس نادي صحار: الاجتماع جيد والمناقشة مثرية، أهم ما فيها تمديد الفترة لمدة (8) شهور بالاجماع، هناك أشياء أخرى تم التطرق إليها مثل البروتوكول الطبي، وبالنسبة للمبالغ التي تم تخصيصها من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) للأندية، ومن خلالها تكفل الاتحاد بأن يقوم بالبروتوكول الطبي بحيث يكون المعني بالصرف على الاندية وهذا أمر جيد كذلك. وأضاف رئيس نادي صحار: ناقشت الأندية موضوع الموسم القادم 2020/‏2021 حول بعض المطالب من الأندية والاتحاد أخذ بالرأي وتم تشكيل فريق عمل من 4 أعضاء من الجمعية العمومية مناصفة بين أندية الدرجة الأولى ودوري عمانتل لمناقشة مطلب الأندية للشكل العام للموسم الجديد.