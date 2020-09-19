رضا عبد العال يرفض الاجتماع باللاعبين في غرفة اللبس بسبب السحر

وقال الاعلامي ابراهيم عبد الجواد، خلال الاستديو التحليلي للمباراة، إن رضا عبد العال، رفض دخول غرفة خلع الملابس؛ لأنه شاهد أشياء غريبة.
وتابع: فريق الإعداد صرح لي بأن عبد العال أحضر معه أشياء لفك هذه الأشياء التي يرى أنها سحرا.
وأكد عبد الجواد أن رضا عبد العال ينظم فريقه بشكل جيد، ويستحوذ على الكرة خلال شوط المباراة الأول، ويقترب من التسجيل.
ومن جهته، قال طه اسماعيل، إن عبد العال تمكن من استخدام خبرات اللاعبين في طنطا واعتمد عليهم بشكل كبير وهو قريب من تسجيل هدف التقدم.
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