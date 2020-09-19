رسميا .. ليفربول يتعاقد مع جوتا من ولفرهامبتون 5 سنوات

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إتمام الإجراءات الخاصة بصفقة انضمام الجناح البرتغالي دييجو جوتا، لمدة 5 مواسم، قادما من نادي ولفرهامبتون، لتدعيم الجانب الهجومي بالفريق. ولم يعلن ليفربول قيمة الصفقة إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب وقع للريدز مقابل 45 مليون يورو. وسيحصل جوتا على القميص رقم 20 مع ليفربول. ولعب جوتا الموسم الماضي 48 مباراة بقميص ولفرهامبتون نجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 6.

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