الوضع صعب في القاهرة| فايلر: لم أحسم قرار تمديد عقدى مع الأهلي

أكد السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، أن عقده مستمر مع القلعة الحمراء حتى الصيف المقبل مؤكدا أنه لم يحسم قرار التمديد حتى الآن.

وقال فايلر في تصريحات لصحفية blick السويسرية: "اللاعبون تطوروا بشكل رائع واستحقوا مكافأة التتويج بلقب الدوري في النهاية". وأضاف "لدي عقد ممتد مع الأهلي حتى الصيف المقبل". وأتم تصريحاته "بعدها سأقيم الأوضاع بنهاية الموسم، بسبب الانفصال عن الأسرة ، والظروف الصعبة في القاهرة ، وهذا الموسم الخاص للغاية ، كلها عوامل يجب أخذها في الاعتبار". وتوج الأهلي رسميا بلقب الدوري قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات بعد خسارة الزمالك أمام أسوان.

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