تعادل طنطا ونادي مصر سلبياً في الشوط الأول

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين طنطا ونادي مصر، بالتعادل السلبي دون أهداف في اللقاء المقام على ملعب طنطا ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.

استحوذ فريق طنطا على الكرة منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وتمكن من الوصول إلى مرمى نادي مصر أكثر من مرة ولكن دون جدوى.

وكانت الجبهة الأكثر نشاطاََ في فريق طنطا هي اليسرى التي كان يتملكها اللاعب أحمد الألفي، الذي أشعل المباراة في الكثير من الكرات الرائعة التي مررها لاسلام فؤاد ولكن لم تسفر عن أهداف.

ولم يتمكن نادي مصر من الوصول الى مرمى طنطا طوال الـ 45 دقيقة واكتفى بالدفاع طوال المباراة والتصدي لهجوم طنطا.

وفي كرة وحيدة أخطأ محمد اشرف حارس مرمى نادي طنطا ومرر كرة بالخطأ لتصل لكابتن فريق نادي مصر ولكن تصرف بطريقة غريبة وتمكن اشرف من التقاطها مرة اخرى.