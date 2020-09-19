أشرف بن شرقي يقضي إجازة الصيف على متن مركب

شارك المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر أشرف بن شرقي علي متن مركب خلال قضاء إجازته الصيفية، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. وخسر الزمالك امس من فريق اسوان بهدف مقابل لا شيء وهو ما نتج عنه تتويج النادى الاهلى للدورى العام قبل انتهائه بـ 7 اسابيع.

ويلتقى اليوم النادى الاهلى ونادى مصر المقاصة فى بطولة الدورى العام.



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