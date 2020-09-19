نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاصة يكشف حقيقة الشرط الجزائي في عقد محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر المقاصة، حقيقة وجود شرط جزائى فى عقد محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق. وقال عبد السلام فى تصريحات صحفية اليوم: "ما تردد عن وجود شرط جزائى يسمح لـ محمد إبراهيم بالرحيل ليس له أى أساس من الصحة". Advertisements وتابع: "حال وصول عرض مناسب للاعب لن نقف أمام مستقبله وسنرحب برحيله برغبة مشتركة بين اللاعب والإدارة". وأكمل: "محمد إبراهيم يتبقى فى عقده موسم جديد مع مصر المقاصة، ويعتبر من أهم العناصر بالفريق". وكان محمد إبراهيم قد ارتبط اسمه بالفترة الماضية بالانتقال لصفوف الأهلى أو بيراميدز، كما يمتلك بعض العروض الخليجية.

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