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هيرتا برلين يضرب فيردر بريمن برباعية في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق هيرتا برلين في تحقيق فوز عريض على مضيفه فيردر بريمن 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليجا).

 

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فرايبورج على شتوتجارت 3 / 2 وأوجسبورج على يونيون برلين 3 / 1 وهوفنهايم على كولون 3 / 2 وتعادل آينتراخت فرانكفورت مع أرمينيا بيلفيد 1/1.

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وسجل أهداف هيرتا برلين بيتر بيكاريك في الدقيقة 42 ودودي لوكيباكيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وماتيوس كونها في الدقيقة 62 وجون كوردوبا في الدقيقة الاخيرة من المباراة، فيما سجل هدف فيردر بريمن دافي سيلك في الدقيقة 69.

 

وحصد هيرتا برلين أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق بريمن بلا رصيد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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