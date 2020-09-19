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تفاصيل صفقة انتقال بدر مانون إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

انتقال بدر مانون إلى الأهلي

اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة انتقال المغربى بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى، للقلعة الحمراء، فى الميركاتو الصيفى الجاري.

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من جانبه ذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية أن اللاعب المغربى أتم انتقاله إلى إلى النادي الأهلي، لمدة 3 سنوات، مقابل 2 مليون دولار يحصل عليها نادى الرجاء.

وأوضحت الصحيفة أن بدر مانون سيحصل على ما يقرب من 3 ملايين دولار مقسمة على سنوات العقد.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي والرجاء اتفقا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، لتصبح عند اكتمالها إحدى أبرز الانتقالات بين الدوريين المغربى والمصرى.

وأتمت الصحيفة أن صفقة انتقال المدافع المغربي بدر بانون لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، إلى الأهلي ستكون الأغلى في الدوري المحلي بالمغرب.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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