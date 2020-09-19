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أخر تطورات رحيل بارتوميو عن برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تطورات رحيل بارتوميو عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، في الوقت الحالي حالة كبيرة من القلق بسبب احتمالية رحيله عن النادي.

وتفاجئ الجميع بخروج حملة منذ يومين من جانب أعضاء نادي برشلونة لسحب الثقة من بارتوميو بسبب الأزمات العديدة التي تحدث في النادي وفي فريق الكرة بالتحديد.

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وأصدر نادي برشلونة بيان رسمي منذ يومين أنه سيتم فحص الطلبات المقدمة بسحب الثقة من بارتوميو خلال العشرة أيام المقبلة وإذا كانت مستوفيه الشروط سيتم سحب الثقة منه.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن بارتوميو قريب جدا من الرحيل عن رئاسة نادي برشلونة في مارس المقبل قبل الوقت المحدد للانتخابات في مارس المقبل.

بينما أشارت تقارير صحفية أخرى أن هناك ثغرة قانونية قد تمنح بارتوميو بعض الوقت داخل برشلونة وأن تفشل حملة سحب الثقة الموجه ضده هذه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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