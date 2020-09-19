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البلاستيك يواجه سرس الليان وديًا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البلاستيك يواجه سرس الليان وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق المدير الفني، خوض لقاء ودي أمام نظيره نادي سرس الليان الرياضي.

حيث يتلقي نادي البلاستيك بنظيره نادي سرس الليان في مباراة ودية تجمعهم عصر الأحد، بملعبه، وذلك ضمن استعدادات البلاستيك لمواجهة نادي بنها، واستعدادات سرس الليان لمواجهة مركز شباب ديرب نجم في أولي مباريات الفريقين الرسمية عقب قرار عودة دوري الدرجة الثالثة المقرر عودته فى العاشر من الشهر المقبل.

وأكد تامر عبد الخالق المدير الفني لنادي البلاستيك علي أهمية هذه المباراة للفريق في الوقت الحالي، لتجهيز كافة اللاعبين، ورفع معدل اللياقة البدنية لديهم، قبل العودة للمباريات الرسمية للفريق.

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يذكر أن البلاستيك قد بدأ مبارياته الودية بالخسارة امام الترسانة بهدفين مقابل هدف، وتعادل فى ثلاث مباريات متتالية، الأولى امام المرج بدون أهداف، والثانية امام القومي بهدفين لكلا الفريقين، والثالثة امام الاتصالات بهدفين لكلا الفريقين.

بينما خاض سرس الليان وديتين قبل خوض مباراة الغد، وفاز بهما، الأولى امام كفر الباجور وفاز بأربعة أهداف مقابل هدف، والثانية امام مركز شباب أبو شقره وفاز بسبعة أهداف مقابل هدف.

ويختل البلاستيك وصافة المجموعة السادسة برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر سرس الليان قمة المجموعة العاشرة برصيد 48 نقطة ويحتاج الى أربعة نقاط خطف بطاقة التأهل لدورى القسم الثاني للموسم المقبل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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