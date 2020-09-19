الخطيب يهنئ «سيدات السلة» ببطولة الدوري

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بعد الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

وأشاد الكابتن الخطيب بالأداء المميز والانضباط الفني والسلوكي للفريق، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات في كل المباريات.

وأكد رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري وإسعاد الجماهير يحمل اللاعبات وجهازهن الفني مسئولية كبيرة، خاصة أن جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالبطولات والمركز الأول، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز كبير، مؤكدًا ثقته في إخلاص لاعبات الأهلي وجهازهن الفني وكل عناصر المنظومة، وقدرتهم على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.