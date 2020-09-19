النفسية محتاجة لايف.. أحمد عيد عبد الملك يحفز جمهوره: انتظروني الساعة 12

نشر احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا , تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .

وكتب عيد " النفسية محتاجة لايف علي الفيس بوك ..قررت الساعة ١٢ اطلع لايف؛ نتكلم بقي شوية علي الاحداث الدايرة، وكمان تكون الرؤية ظهرت ".

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وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن اعتذار جروس عن عدم تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ بسبب معاناته من مشاكل صحية فى عينه اليسرى، ويحتاج إلى تدخل جراحي والحصول على راحة لمدة 10 أيام، وهو الأمر الذي قد يصعب مهمة قبوله تدريب الزمالك.

وأضاف أن مسئولي النادي يفكرون حاليًا فى هذا الأمر وتحديد إمكانية انتظار المدرب من عدمه، وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد بالأمس أن المنافسة بين الثنائي فيريرا وجروس لتدريب الزمالك وقبل أن يؤكد جروس لمسؤولي الزمالك معاناته من مشاكل صحية.