تسريب صوتي مع مكسيكية.. الحضري يعاني مع الإنجليزية ويهاجم جماهيره: شوفولكم تريند غيري

بداية الأزمة
ظهر تسريب صوتي للسد العالي عصام الحضري يحاول خلاله التواصل مع إحدى السيدات من المكسيك باللغة الإنجليزية الركيكة.
تعليقات ساخرة
وقال أحمد أبو اليسر أحد رواد السوشيال ميديا معلقا على التسريب الصوتي للحضري على تويتر : أى مس يو أى مس يو أند أى لف يو فيما دون سعد أشرف قائلا : افتكر اني قولتلك بلاش.
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