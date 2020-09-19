منتخب الصالات يواصل معسكره المفتوح استعدادًا لمونديال ليتوانيا

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: محمود شوبير وعماد علي ورجب رمضان وابراهيم بوجي واحمد عبد القادر موزا ومصطفي عيد والمعتز بالله سامي وعبد الرحمن محمد واسلام العقرب ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد كوكي وعلاء دونجا وعمرو كمال (نيمار) وخالد عبد الله (ماردونا). ويقود منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح مدير فني ونادر رشاد مدرب عام وايمن راغب مدرب حراس ونواف الوجيه المدير الإداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واحمد حسن مسئول مهمات. وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة أنه تم صرف جميع المستحقات الخاصة باللاعبين لرفع روحهم المعنوية خلال فترة الإستعداد لمونديال ليتوانيا. وشددت على انها تسعي لتوفير سبل النجاح للفريق وسط امل كبير في تحقيق مركز جيد في بطولة كأس العالم القادمة مشيرة إلى أن اللجنة الخماسية حريصة كل الحرص على دعم منتخب فراعنة الصالات.

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