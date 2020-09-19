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طارق يحيى يشرح أخطاء مباراة أسوان للاعبي الزمالك

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عقد طارق يحيى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة، مع اللاعبين، قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب النادي.

وشرح يحيى خلال الجلسة، الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء أسوان الأخير ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري، والذي خسره الفريق بهدف دون رد.

وطالب المدير الفني من اللاعبين بتلافي تكرار الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة الأخيرة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء طنطا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد طنطا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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