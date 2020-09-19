عقد طارق يحيى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة، مع اللاعبين، قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب النادي.
وشرح يحيى خلال الجلسة، الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء أسوان الأخير ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري، والذي خسره الفريق بهدف دون رد.
وطالب المدير الفني من اللاعبين بتلافي تكرار الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة الأخيرة خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك للقاء طنطا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد طنطا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طارق يحيى يشرح أخطاء مباراة أسوان للاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.