شاهد | أول ظهور للاعبي الأهلي عقب التتويج بلقب الدوري الـ 42

وصل فريق الأهلي لاستاد القاهرة في أول ظهور للفريق عقب التتويج أمس بلقب الدوري المصري الـ 42 موسم 2019 - 2020 عقب هزيمة الزمالك أمس أمام أسوان في الجولة الـ 28 من بطولة الدوري.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددًا من الصور للاعبي الفريق أثناء دخولهم استاد القاهرة وعلقت: "استاد القاهرة ؟.. وصل الأبطال".