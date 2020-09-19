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عاجل - تأجيل مبارتان في مجموعة الصعيد بالجولة الـ 18 للقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات بدوري القسم الثاني، تأجيل مبارتان، ضمن مواجهات الأحد، بالجولة الثامنة عشر، من مسابقة دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراة شبان قنا والبنك الأهلي، ولقاء الألومنيوم مع طهطا، يوم الإثنين، بدلاً من الأحد، لأسباب أمنية.

وتقرر إقامة 4 مباريات في الثالثة والنصف من عصر الغد، وهم، البترول مع الإعلاميين، المنيا مع الفيوم، سوهاج مع التليفونات، بني سويف مع ديروط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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