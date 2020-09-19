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نوريتش يصدم برشلونة من جديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوريتش يصدم برشلونة من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نورويتش سيتي الإنجليزي رفض عرضين من برشلونة الإسباني الذي يرغب في التعاقد مع نجمه الشاب ماكس آرونز.

وأكدت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن نورويتش سيتي رفض عرضين مُقدمين من برشلونة من أجل التعاقدد مع ماكس آرونز. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أحد العرضين الذي قدمهما برشلونة كان يبلغ قدره 20 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن برشلونة إتجه للبدائل الأخرى من أجل مركز الظهير الأيمن والتركيز الآن على التعاقد مع سيرجينو دست نجم آياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرونز البالغ من العمر 20 عامًا يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا ومركزه الرئيسي على الجبهة اليمنى بالإضافة إلى ذلك فإنه يجيد اللعب في الجبهة اليسرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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