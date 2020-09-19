خليفة كارتيرون.. باتشيكو يقترب من قيادة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت أسهم البرتغالي جيمي باتشيكو لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون، في تولي المهمة الفنية للزمالك.
وأكد مصدر بالزمالكن أن البرتغالي باتشيكو عاد للصورة، بعد اعتذار السويسري كريستيان جروس عن تدريب الفريق.
وأكد المصدر، أنه رغم وجود محاولات قائمة مع جروس لإقناعه بقيادة الفريق، إلا أن باتشيكو بات مرشحا، في إصرار السويسري على موقفه، بجانب عدم التوصل لاتفاق نهائي مع البرتغالي فيريرا.
وكان مرتضى منصور رئيس النادي، أعلن عن مفاضلة بين فيريرا وجروس لقيادة الفريق خلفا لباتريس كارتيرون، الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.
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