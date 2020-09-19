هدف ملغي للأهلي في مرمى المقاصة

ويواجه الاهلي منافسه المقاصة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز.
تسلم السولية الكرة من مجدي افشة، وفي محاولة من دفاع المقاصة لاخراجها يضع السولية قدمه فتسكن الشباك بصاروخية في الدقيقة 12.
ولكن بعد تدخل الvar ألغي الهدف بعد اكتشاف خطأ على اليو بادجي في بداية اللعبة.
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