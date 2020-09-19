دوت الخليج يكرم آنسات الشمس بطلات دوري اليد لأول مرة على حساب الأهلى

كرم موقع دوت الخليج الإخبارى فريق آنسات نادي الشمس لكرة اليد المتوجات بلقب الدوري هذا الموسم لأول مرة فى تاريخ النادى على حساب النادي الأهلى فى إنجاز كبير .

وحرص الجهاز الفنى واللاعبات على الإشادة بدعم مجلس إدارة الشمس برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد رئيس النادي للفريق ماديا ومعنويا حتى تحقق الفوز بلقب الدوري هذا الموسم لأول مرة فى تاريخ النادى بجانب التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب الأهلى أيضا . واعربت اللاعبات عن سعادتهم بالإنجاز الكبير وصرف مجلس الشمس مكافأت الفوز لهن على الفور وتكريمهم فى حفل كبير اقيم الخميس الماضى بمجمع حمام السباحة الأوليمبى الجديد . وأهدين الفوز لأسرهن الذين بذلوا جهدا كبيرا فى دعمهن منذ الصغر حتى حققن الفوز بلقب الدوري للكبار لأول مرة هذا الموسم . وقال الكابتن محمد عبدالسلام المدير الفنى الشاب للفريق إنه تولى المسئولية قبل نهاية بطولة الدوري بعشرة ايام فقط عقب إخفاق الفريق فى بطولة الكأس فى مفاجأة من العيار الثقيل . Advertisements وشدد عبدالسلام على شكره العميق لمجلس الشمس برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد لثقته الكبيرة فيه وكذلك للاعبات اللاواتى قدمن جهدا كبيرا حتى تحقق الإنجاز الكبير. وأكد الكابتن حاتم حسين المدرب العام على ارتباطه بنادي الشمس على مدار 40 عاما مضت وأنه يعرف جميع اللاعبات منذ الصغر مشيدا بأدائهن القتالى فى المباريات حتى تحقق الإنجاز الكبير وكذلك دعم مجلس الإدارة للفريق وجميع منظومة الرياضة بالنادي. حضر ندوة التكريم بصدى البلد الكابتن محمد عبدالسلام المدير الفنى للفريق والكابتن حاتم حسين المدرب العام والكابتن يسر عبدالمنصف المدير الإدارى للفريق. كما حضرت البطلات : سارة متولى كابتن الفريق الشمساوى وزينة وائل ومنة جمال وإنجى العباسى وشاهى ياسر وميرنا هشام وياسمين شريف ولبنى مختار وملك شاهين وياسمين رفعت وشيماء الوزيرى ويارا مختار ونسرين مرجان ويارا عبدالمقصود وحراس المرمى الثلاث ليلا وائل وفرح الشاذلى وتسنيم جمال. وعقب حديث البطلات عن انجاز التتويج بالدوري واصعب المباريات التى واجهتهن فى البطولة وبداية علاقتهن باللعبة وأحلامهن وطموحاتهن المستقبلية أهدى دوت الخليج درع التكريم للفريق وقطعن التورتة فى أجواء غاية فى الروعة والروح التواقة لحصد مزيدا من البطولات فى الفترة المقبلة .

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