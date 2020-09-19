شريف إكرامي يؤدي تدريبات شاقة في الجيم.. شاهد

نشر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي صورًا جديدة له عبر خاصية استوري علي "إنستجرام". وظهر شريف إكرامي وهو يؤدي تمارين رياضية شاقة في الجيم استعداد للموسم الجديد.

وكان الأهلى قد وجه الشكر إلى شريف إكرامى وأنهى علاقته به ، بعد تضامن الحارس مع رمضان صبحي فى رحيله عن النادى والانتقال إلى بيراميدز، وتأكيده أن رمضان سيد قراره ونحن نعيش فى عالم الاحتراف.

يذكر أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي؛ انتهت مهمته مع الفريق.

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