الـ VAR بطل المشهد.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومصر للمقاصة

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة الاهلي ومصر للمقاصة، بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.

انطلق اللقاء سريعاََ باداء هجومي متبادل، ومحاولات من الفريقين لانتزاع فرصة الهدف الاول، ولكن دفاعات الفريقين كانت مميزة.

ووصل لاعبو مصر للمقاصة الى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي في الدقيقة 4، بهجمة منظمة، مررها محمد ابراهيم من الجبهة اليسرى، ولكن مرت عالية من جميع اللاعبين.

وتمكن لاعبو الاهلي من الاستحواذ على الكرة، ومرر ايمن اشرف كرة إلى مجدي افشة الذي سلمها لـ جيرالدو، وتابعها لـ اليو بادجي الذي تم عرقلته.

وحصل مصر للمقاصة على خطأ من منطقة خطرة في الدقيقة 11 من عمر المباراة وسددها محمد ابراهيم في الحائط البشري وارتدت بهدف لعمرو السولية، بعد أن تسلم الكرة من مجدي افشة، وفي محاولة من دفاع المقاصة لاخراجها؛ يضع السولية قدمه، فتسكن الشباك بصاروخية في الدقيقة 12، ولكن يتدخل الvar ويلغي الهدف؛ بعد اكتشاف خطأ على اليو بادجي في بداية اللعبة.

وفي الدقيقة 18 منع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي محمد ابراهيم لاعب المقاصة من تسجيل هدف محقق.

وضرب المقاصة خط دفاع النادي الاهلي اكثر من مرة ووصل الى مرمى الشناوي ولكن ظهر الحارس بصورة مميزة وتألق كالعادة.

Advertisements

ولكن جميع محاولات المقاصة لم تسفر عن أهداف طوال 25 دقيقة مرت من المباراة.

واستمرت الكرة بين اقدام لاعبي المقاصة حتى الدقيقة 28، وفي مراوغة رائعة مرر محمد ابراهيم كرة لصالح باولن فوافي الذي سجل هدف في مرمى محمد الشناوي ولكن كان متسللا.

ومرر عمرو السولية كرة رائعة لمجدي افشة من خلف مدافعي مصر للمقاصة، ومررها افشة لـ أجايي الكرة ولكنه سددها أعلى المرمى.

وتوغل عمرو مرعي لاعب المقاصة بكرة رائعة وتلاعب بدفاع النادي الاهلي في الدقيقة 42 من عمر المباراة وسدد كرة وضع ايمن اشرف قدمه بها وابعدها عن مرمى الشناوي.

وانتهى الوقت الاصلي لشوط المباراة الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف.

وفي الدقيقة 45 من عمر المباراة شهدت منطقة جزاء مصر للمقاصة لمسة يد لصالح النادي الأهلي، ولكن لم يشر محمد الحنفي حكم المباراة لأي خطأ واستمر اللعب دون العودة للـ VAR.