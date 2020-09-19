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بروسيا دورتموند يفوز على مونشجلادباخ بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني

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فاز نادي بوروسيا دورتموند، على نظيره، بوروسيا مونشجلادباخ، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني.

وافتتح الأمريكي ريينا، التسجيل لـ بروسيا دورتموند في الدقيقة 35، قبل أن يسجل النرويجي هالاند الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 77، عاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليؤكد انتصار فريقه الأول في البوندسليجا هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بروسيا دورتموند لـ 3 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد مونشجلاباخ عند صفر نقطة في المركز السابع عشر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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