بروسيا دورتموند يفوز على مونشجلادباخ بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني

وافتتح الأمريكي ريينا، التسجيل لـ بروسيا دورتموند في الدقيقة 35، قبل أن يسجل النرويجي هالاند الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 77، عاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليؤكد انتصار فريقه الأول في البوندسليجا هذا الموسم.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بروسيا دورتموند لـ 3 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد مونشجلاباخ عند صفر نقطة في المركز السابع عشر.
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