فيديو جديد.. عصام الحضرى: الفتاة المكسيكية فى عمر بنتي وتحدثت معها باحترام

كشف عصام الحضرى حارس م رمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر ، تفاصيل الرسالة الصوتية التى إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" مع الفتاة المكسيكية.

كان تسجيل صوتي مسرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر خلاله عصام الحضرى ، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر ، في رسالة صوتية مع فتاة مكسيكية ، أثار جدلا واسعا.

وقال الحضرى فى مقطع فيديو : الفارق بينى وبين الفتاة 24 عاما وأنا فى عمر والدها وتحدثت معها بكل إحترام وأدب ولم أقم بالإساءة لها على الإطلاق فى المحادثة التى جرت بينى وبينها.

وأضاف: أنا لا أجيد اللغة الإنجليزية وتحدثت معها بكلمات بسيطة باللغة الإنجليزية والفتاة تحدثت بعد انتشار الفيديو وذكرت أن الحديث كان بكل إحترام وأدب ولم يكن هناك أى شيء مسيء لها.