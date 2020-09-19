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محمود فايز يكشف لـ دوت الخليج موقف هيكتور كوبر من تدريب الزمالك

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كشف محمود فايز مساعد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، موقف المدرب مما تردد خلال الأيام السابقة ، من امكانية تدريب الزمالك بعد رحيل كارتيرون إلى التعاون السعودي.

وقال فايز في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، انه لم يحدث أي تواصل رسمي من مجلس إدارة نادي الزمالك مع كوبر بشأن تدريب الأخير للقلعة البيضاء عقب رحيل الفرنسي كارتيرون.

وقال فايز أن مايتردد أخبار فقط في وسائل الإعلام عن طريق بعض الوكلاء ولاتوجد اي مفاوضات رسمية.

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وأكد أن هدف المدرب الأرجنتيني تدريب المنتخبات خلال المرحلة المقبلة وان فكرة تدريب الأندية غير متاحة خلال المرحلة المقبلة، 

و أضاف أن هناك عروض من أندية في الخليج وأمريكا اللاتينية لكوبر لكنه يرفض خوض تجربة تدريب الأندية ويفضل تدريب المنتخبات.

وسبق أن قاد كوبر منتخب مصر في تجربة ناجحة إلى بلوغ المونديال عام 2018 كما وصل بالفراعنة إلى نهائي الكان 2017 بعد غياب ثلاث دورات متتالية، وخاض تجربة سريعة مع منتخب أوزبكستان قبل أن تتم إقالته بعد الخروج من الدور ربع النهائي من كأس أمم آسيا الأخيرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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