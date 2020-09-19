عماد متعب يعدد أسباب ضرورة فوز الأهلي اليوم على المقاصة.. فيديو

وأضاف عماد متعب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الفريق بحاجه لـ تاكيد احقيته بـ التتويج بلقب الدوري المصري، وان لا يتم اتهامه بـ التتويج باللقب عقب هزيمة الزمالك صاحب المركز الثاني .
وأشار عماد متعب إلى أن الاهلي فريق كبير وتتويجه بـ لقب الدوري؛ جاء عقب عناء وتعب، ولكن الفوز امام المقاصة ضروري وحتمي .
وتوج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، موسم (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، امس الجمعة.
وجاء تتويج الأهلي، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (0-1)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.
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