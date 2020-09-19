عماد متعب يعدد أسباب ضرورة فوز الأهلي اليوم على المقاصة.. فيديو

يحتاج إلى الفوز بشكل ضروري

أكد عماد متعب نجم الاهلي والمنتخب السابق، أن الفريق الأحمرعلى مصر المقامة، اليوم، في المباراة المقامة حاليا على استاد برج العرب، وذلك لعدة اسباب,

وأضاف عماد متعب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الفريق بحاجه لـ تاكيد احقيته بـ التتويج بلقب الدوري المصري، وان لا يتم اتهامه بـ التتويج باللقب عقب هزيمة الزمالك صاحب المركز الثاني .

وأشار عماد متعب إلى أن الاهلي فريق كبير وتتويجه بـ لقب الدوري؛ جاء عقب عناء وتعب، ولكن الفوز امام المقاصة ضروري وحتمي .