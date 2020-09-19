نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يكشف موقف هازارد من المشاركة في مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في مؤتمره الصحفي اليوم قبل مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني عن مدي إمكانية مشاركة نجمي الفريق إيدن هازارد وماركو أسينسيو في المباراة. كما علق زيزو علي رحيل الويلزي جاريث بيل إلي توتنهام علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ريال مدريد قد غاب عن الجولة الأولي من الليغا بسبب امتداد موسمه الماضي وذلك لمشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي تأخر معسكر الإعداد الخاص بالفريق للموسم الجديد عن بقية الفرق الأخري.

هازارد لن يشارك حتي يتعافي بنسبة 100%

أكد زيدان في ظهوره الأول اليوم في المؤتمر الصحفي استعداداً للموسم الكروي الجديد علي أن هازارد لم يتعافي بشكل كامل قائلا: “لا أستطيع أن أخبركم عن الموعد الذي سيكون قادر فيه علي العودة، فقط لقد أصبح أفضل مما كان عليه”. وأضاف زيزو “المهم هو ما يشعر به اللاعب، فمازال لدينا وقت كافٍ للاستعداد للموسم”. واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلاً: “الشئ الوحيد الذي يتعين علي هازارد القيام به هو العمل من أجل التعافي بنسبة 100%، وبعدها سنبدأ العمل”.

وأشار زيدان إلي أن النجم الإسباني ماركو أسينسيو قد أصبح بحال أفضل، ويتدرب بشكل جيد، ولكن بمفرده مضيفاً أن اللاعب كان لديه مخاوف من تطور إصابته أثناء وجوده مع المنتخب الوطني ولكنه الآن أصبح أفضل بكثير، وسوف يعود للتدريب مع المجموعة بشكل طبيعي عندما يكون جاهزاً.

وكان اسينسيو قد عاني من تورم في ساقه أثناء تواجده في معسكر المنتخب الإسباني لخوض منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية مطلع شهر سبتمبر الحالي ليتم استبعاد نجم ريال مدريد بعد ذلك من قائمة المنتخب.

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زيدان يعلن قائمة ريال مدريد التي ستواجه ريال سوسييداد

استقر زيدان علي قائمة فريقه التي ستشارك في مباراة ريال سوسييداد مساء الأحد في افتتاح مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني، وجاءت قائمة الفريق التي أعلنها زيدان اليوم كالآتي:

حراسة المرمي: كورتوا – لونين – ألتوبي.

الدفاع: كارفخال – راموس – فاران – ناتشو – مارسيلو – أودريوزولا – ميندي.

الوسط: كاسيميرو – مودريتش – كروس – فالفيردي – أوديجارد – مارفين.

الهجوم: بنزيما – فينيسيوس – يوفيتش – مايورال – رودريجو.

ويغيب عن قائمة المرينغي كلاً من هازارد، واسينسيو، وإيسكو، ولوكاس فاسكيز بالإضافة إلي ميليتاو، وأنطونيو بلانكو، وماريانو دياز.