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فايلر يتخذ قرارا جديدا بشأن نجم الأهلي الأول

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يتخذ قرارا جديدا بشأن نجم الأهلي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على إراحة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، ومنح حارسي الفريق على لطفى ومصطفى شوبير الفرصة خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد مصدر بالجهاز الفني بالأهلي، أن المواجهات المقبلة قد تشهد حصول على لطفى أو مصطفى شوبير على فرصة المشاركة بعد حسم لقب الدورى" لصالح الفريق الأحرم بعد خسارة الزمالك أمام أسوان أمس الجمعة.

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وتابع، نرغب فى تجهيز حارس آخر مع محمد الشناوى، الحارس الأساسى، تحسبا لحدوث أى مستجدات قبل لقاء الوداد المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا".

 

يذكر أن نادى الأهلى حسم لقب الدورى رقم 42 فى تاريخه، بعد خسارة الزمالك من أسوان بنتيجة 1/0.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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