شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements حقق كريستال بالاس فوزًا مفاجئًا وعريضًا على حساب مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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