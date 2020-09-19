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رمضان صبحي يشارك في أول مران مع بيراميدز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي يشارك في أول مران مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

شارك رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي ولاعب بيراميدز الجديد، في أول مران له بقميص النادي اليوم، السبت، بالملعب الفرعي للدفاع الجوي.

 

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وظهر رمصان صبحي لأول مرة بقميص بيراميدز في تدريبات اليوم، بعدما أعلن النادي تعاقده مع قائد منتخب مصر الأولمبي لمدة ٥ سنوات مقبلة بداية من الموسم الجديد.

 

وبدأ رمضان صبحي تدريباته مع الفريق للحفاظ على لياقته البدنية والإعداد للمشاركة بقميص بيراميدز في الموسم الجديد، الذي من المنتظر أن ينطلق نهاية شهر نوفمبر المقبل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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