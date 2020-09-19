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كريستال بالاس يصعق مانشستر يونايتد بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق كريستال بالاس فوزًا عريضًا على حساب مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل كريستال بالاس انطلاقته القوية في الموسم الجديد حيث حقق انتصاره الثاني، بعد أن استهل مشواره بالفوز على ساوثهامبتون 1 / صفر ليتقاسم الصدارة مع إيفرتون، بينما خسر مانشستر يونايتد اليوم مباراته الأولى، حيث كانت قد تأجلت مباراته في المرحلة الأولى أمام بيرنلي.

وتقدم كريستال بالاس بهدفين سجلهما أندروس تاونسيند وويلفريد زاها في الدقيقتين السابعة و74، وجاء هدف زاها من ضربة جزاء، ثم رد مانشستر يونايتد بهدف وحيد سجله الوافد الجديد الهولندي دوني فان دي بيك في الدقيقة 80 ، قبل أن يختتم زاها التسجيل بالهدف الثاني له والثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 85 .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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