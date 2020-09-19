نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن نجمه من أجل كوندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي يخططون للتعاقد مع الفرنسي جيوليس كوندي نجم دفاع إشبيلية الإسباني. وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن المان سيتي مستعد لإقحام مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي ضمن هذه الصفقة. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كوندي إنتقل إلى أشبيلية في الصيف الماضي قادمًا من بوردو الفرنسي مقابل مبلغ 25 مليون يورو. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا خاض 40 مباراة مع الفريق الأندلسي حتى الآن وقدم مستوى مميز جعله محط إهتمام العديد من الأندية الكبيرة.

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