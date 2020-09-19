هالاند يقود دورتموند لإسقاط جلادباخ بثلاثية في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - استهل فريق بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة الأولى. Advertisements وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف سجله جيوفاني ريينا في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني تألق النرويجي الصاعد إيرلينج هالاند وسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 54 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 78.

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